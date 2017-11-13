В Олександрії знову горів будинок

Вчора, 12 листопада, в Олександрії трапилася пожежа. Як з’ясувалося по приїзду на місце пожежі рятувальників, в одній з кімнат нежитлового будинку горіли речі.

Про подію повідомляє прес-служба УДСНС України в Кіровоградській області.

Так, о 07:12 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у нежитловому будинку на вул. Нижній польовій м. Олександрія, що на 14-му мікрорайоні.

На виклик прибули 11 чоловіків особового складу та 3 одиниці техніки 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрія. Силами вогнеборців о 07:30 пожежу було локалізовано, о 08:00 – ліквідовано.