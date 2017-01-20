За минулу добу, 19-20 січня, рятувальники надали допомогу 3 водіям, чиї автомобілі опинились на складних відрізках автодоріг. Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Кіровоградській області.

Зокрема в Олександрії вчора, 19 січня о 17:10 рятувальникам 2-го Державного пожежно-рятувального загону довелось витягати за допомогою буксирувального троса вантажівку «МАN», яка опинилась на складному відрізку дороги на вул. Героїв Сталінграда у м. Олександрії.

Крім цього, о 14:12 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що пасажирський автобус «Еталон» потрапив на ускладнену частину дороги за межами м. Бобринця та не зміг продовжити шлях самостійно. Рятувальники 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини відбуксирували автобус на розчищену ділянку автошляху.

20 січня о 03:37 поблизу с. Червона Долина Бобринецького району не зміг самостійно вибратись із бездоріжжя водій легковика «Славута». Особовий склад чергового відділення 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бобринця доставив легковик на безпечну частину автошляху.