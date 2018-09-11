В Олександрії знову спробують продати «Україночку»

В Олександрії з аукціону з другої спроби спробують продати нежитлове приміщення магазину «Україночка» загальною площею 328 квадратних метрів, що розташований по вулиці Іллі Зверева в мікрорайоні Перемога. Повідомляє Голос Громади з посиланням на систему торгів арештованим майном – СЕТАМ.

Будівля магазину знаходиться в задовільному стані – встановлені металопластикові вікна та двері, обладнана водогоном, каналізацією. Стартова ціна за лот становить 455 585гривень,що більш ніж на 100 менше за ціну під час перших торгів, а крок аукціону становить 9 111 гривень.

Приміщення є предметом іпотеки та реалізується на торгах за борги власника.

Торги відбудуться 1 жовтня. Наразі для участі в аукціоні зареєструвався лише один учасник, який очікує підтвердження своєї участі в торгах.

Зазначимо, що перші торги, призначені на 30 серпня, не відбулись через відмову усім учасникам, що подали заявки, на участь в аукціоні.