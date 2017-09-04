В Олександрії зникла неповнолітня

Олександрійський відділ поліції оголосив у розшук Чижович Тамару Сергіївну, що народилася 06.04.2001. Дівчина проживає у с.Долинське, що на Олександрійщині.

Про це повідомляє «Моя Олександрія».

30-го серпня Тамара з матір’ю чекали автобус на автостанції у м. Олександрії. Дівчина відійшла від матері о 13:00 і пообіцяла повернутися до 14-ої. На сьогоднішній день її місцезнаходження невідоме.

Прикмети зниклої: зріст 175-180 см, худорлявої статури, волосся русяве з меліруванням білого кольору, родимка під правим оком.

На момент зникнення була одягнута у спортивну кофту світло-сірого кольору, сірі спортивні штани та темно-сині кросівки. При собі мала рюкзак помаранчево-жовтого кольору та чорний мобільний телефон фірми Fly.

Якщо хтось бачив, або ж має інформацію щодо місцезнаходження Тамари, звертайтесь за телефонами:

– 102 або (05235) 9-01-75 ;

– 099-748-61-31, 097-689-12-09.