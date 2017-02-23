В Олександрії зухвалий розбійник пограбував кілька чоловік і намагався втекти з міста на краденому авто

В Олександрії мешканець іншого району, погрожуючи ножем, грабував перехожих. Про це повідомляє прес-служба Олександрійського відділу поліції Кіровоградської області.

Повідомлення про злочин надійшло до Олександрійського відділу поліції вчора ввечері, 22 лютого. Правоохоронці негайно виїхали за викликом та встановили, що біля одного з магазинів невідомий погрожував 47-річному місцевому жителю ножем і заволодів його мобільним телефоном.

Однак, як з’ясувалося, цією здобиччю зловмисник не вдовольнився та через деякий час відібрав ще один телефон у 60-річного олександрійця і скоїв угон автомобіля потерпілого.

«Вже за годину поліцейські у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали «гастролера», який встиг дістатися до околиці міста. Ним виявився 55-річний раніше судимий мешканець сусіднього району. Викрадене майно було вилучено та повернуто власникам», – розповів начальник Олександрійського відділу поліції Сергій Котига.

Розслідування у рамках кримінальних проваджень, розпочатих за ч. 1 ст. 187 (розбій) та ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України, триває. За такі дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна або без такої.