В Олександрію один за одним приїдуть два цирки

Виконком Олександрійської міської ради надав дозвіл на роботу у місті пересувному цирку-шапіто «Вогні Києва» та пересувному цирку-шапіто «ОЛІМП», повідомляє «Голос Громади».

Так, згідно з листами адміністрацій обох установ, циркова трупа «Вогні Києва» розважатиме олександрійців з 29 липня по 4 серпня, а колектив «ОЛІМПУ» – з 12 по 18 серпня. Розміщення обох пересувних цирків визначене біля стадіону «Ніка».

Міська влада запропонувала адміністраціям обох цирків організувати їхнє безкоштовне відвідування олександрійськими дітьми-сиротами, дітьми із малозабезпечених та багатодітних сімей у кількості по 400 чоловік у кожному з них.