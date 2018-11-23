В Олександрію цирк не приїде. Натомість будуть «просто Янголи»

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В Олександрію мав прибути пересувний цирк-шапіто «Шекера» на період з 26 листопада по 2 грудня цього року. Відповідний проект рішення про дозвіл на роботу циркового колективу у місті вже був підготовлений на засідання виконкому міської ради, яке відбулося сьогодні, 23 листопада, повідомляє «Голос Громади».

Але за словами начальника управління культури і туризму міськради Ольги Переведенцевої, адміністрація цирку відкликала своє прохання і повідомила, що колектив господарську діяльність припиняє до кінця 2018 року. Тому питання про дозвіл на роботу цирку у місті було знято з розгляду.

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О.Переведенцева озвучила також інший проект рішення, який схвалив виконком  – про надання дозволу на проведення в Олександрійському Палаці культури «Світлопільський» XV регіонального фешн-конкурсу краси для дітей «Я просто Янгол 2018». Захід запланований на 14 грудня з 16.00 до 20.00 згідно з листом керівника місцевої школи моделей «ІNTRІGA».

Члени виконавчого комітету своєю ухвалою запропонували міській раді внести доповнення до Програми забезпечення діяльності комунального підприємства «Муніципальна поліція» на 2017-2020 роки, враховуючи службову записку директора даного КП. Згідно з нею, орієнтовний загальний обсяг фінансування з міського бюджету, необхідний для виконання чотирирічної програми, становить 9392 тис. гривень. У 2017 році він складав 692 тисячі, у 2018 році – 2200 тис. гривень (зокрема – у зв`язку зі збільшенням чисельності працівників Муніципальної поліції, пояснив присутнім на засіданні виконкому її директор). Остаточне рішення буде винесене на черговій сесії міської ради.

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Також виконком розглянув ряд питань комунальної земельної та майнової власності і внесення змін до міського бюджету на 2018 рік.

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