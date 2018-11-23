В Олександрію цирк не приїде. Натомість будуть «просто Янголи»

В Олександрію мав прибути пересувний цирк-шапіто «Шекера» на період з 26 листопада по 2 грудня цього року. Відповідний проект рішення про дозвіл на роботу циркового колективу у місті вже був підготовлений на засідання виконкому міської ради, яке відбулося сьогодні, 23 листопада, повідомляє «Голос Громади».

Але за словами начальника управління культури і туризму міськради Ольги Переведенцевої, адміністрація цирку відкликала своє прохання і повідомила, що колектив господарську діяльність припиняє до кінця 2018 року. Тому питання про дозвіл на роботу цирку у місті було знято з розгляду.

О.Переведенцева озвучила також інший проект рішення, який схвалив виконком – про надання дозволу на проведення в Олександрійському Палаці культури «Світлопільський» XV регіонального фешн-конкурсу краси для дітей «Я просто Янгол 2018». Захід запланований на 14 грудня з 16.00 до 20.00 згідно з листом керівника місцевої школи моделей «ІNTRІGA».

Члени виконавчого комітету своєю ухвалою запропонували міській раді внести доповнення до Програми забезпечення діяльності комунального підприємства «Муніципальна поліція» на 2017-2020 роки, враховуючи службову записку директора даного КП. Згідно з нею, орієнтовний загальний обсяг фінансування з міського бюджету, необхідний для виконання чотирирічної програми, становить 9392 тис. гривень. У 2017 році він складав 692 тисячі, у 2018 році – 2200 тис. гривень (зокрема – у зв`язку зі збільшенням чисельності працівників Муніципальної поліції, пояснив присутнім на засіданні виконкому її директор). Остаточне рішення буде винесене на черговій сесії міської ради.

Також виконком розглянув ряд питань комунальної земельної та майнової власності і внесення змін до міського бюджету на 2018 рік.