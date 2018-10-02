В Олександрію завітав заступник міністра освіти і науки України

Вчора, 1 жовтня, в Олександрію з офіційним візитом завітав заступник міністра освіти і науки України Павло Хобзей. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку «Сучасна Олександрія» в соціальній мережі Facebook.

Посадовець відвідав НВО «Олександрійська гімназія ім.Т.Г.Шевченка ЗНЗ І-ІІІ ст. – школа мистецтв» та ознайомився, як в Олександрії реалізують концепцію Нової української школи. Він оглянув кабінети, в яких навчаються учні перших класів та зустрівся з педагогічним колективом навчального закладу.

Крім гімназії, заступник міністра відвідав Кіровоградський обласний НВК (гімназія-інтернат-школа мистецтв) та в Державний навчальний заклад«Олександрійський професійний ліцей».