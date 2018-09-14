В Олександрію завітає команда проекту “Будуємо Україну Разом”

Волонтери проекту “Будуємо Україну Разом” (БУР) впродовж двох тижнів, з 23 вересня по 7 жовтня, займатимуться ремонтом приміщення Vashart галереї та ремонтами осель декількох малозабезпечених сімей.

Крім будівельних робіт, БУР спільно з ГО «Спілка митців Олександрійщини» розробляє культурно-освітню програму для молоді, пересічних олександрійців і гостей міста.

З нагоди приїзду команда проекту у вівторок, 18 вересня, організовує прес-конференцію на яку запрошує журналістів, освітян, громадських активістів, волонтерів, представників влади і місцевого самоврядування. Початок о 14:00.

Будуємо Україну разом – це культурно-освітній проект, який за чотири роки відвідав 30 міст, залучив 1319 волонтерів, відремонтував 144 помешкань, створив 47 громадських просторів та 50 малюнків і муралів. У лютому з 93 поданих заявок було відібрано 8, серед яких і місто Олександрія.