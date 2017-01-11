Як раніш повідомляв Голос Громади, з 1 січня 2017 року посадові оклади (ставки заробітної плати) педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів підвищуватимуться на 2 тарифні розряди. Відповідний проект також зареєстрували 3 січня 2017 року за ініціативою голови Кіровоградської ОДА Сергія Кузьменка.

Розглянуть вказаний проект депутати 31 січня під час сесії Кіровоградської обласної ради. Про це повідомляє прес-служба відомства. За словами голови обласної ради Олександра Чорноіваненка, органи місцевого самоврядування у районах теж мають попрацювати задля підвищення зарплат освітянам.

Варто зазначити, що ухвалення обласними депутатами проекту рішення щодо підвищення зарплат з 1 січня торкнеться і олександрійських закладів, що знаходяться на балансі обласної влади, а це училище культури, ПТУ №31, педагогічний коледж, профліцей та медичне училище.