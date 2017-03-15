Нещодавно директор департаменту житлово-комунального господарства Ольга Довжук повідомила, що в рамках проведення щорічної всеукраїнської акції з благоустрою “За чисте довкілля” на Кіровоградщині пройде День благоустрою територій населених пунктів області. Участь у прибиранні традиційно беруть колективи підприємств, установ, організацій, а також мешканці житлових мікрорайонів, студентська та учнівська молодь.

Цього року захід припадає на 15 квітня, але 16 квітня в Україні святкують Великдень. Наступний тиждень, в свою чергу, є поминальним. Крім цього, в квітні також планує провести екологічну акцію і громадська організація «Lets do it, Ukraine».

Таким чином, Мінрегіон України підготував лист Кабінету Міністрів України стосовно перенесення Дня благоустрою територій населених пунктів на 29 квітня 2017 року, щоб провести наймасштабніше прибирання зелених зон в рамках акцій «Зробимо Україну чистою разом!» та “Безпечне довкілля”.

Після визначення остаточної дати проведення Дня благоустрою департаментом буде підготовлено проект доручення голови облдержадміністрації.