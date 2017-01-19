Сьогодні, 19 січня 2017 року в приміщенні Олександрійської загальноосвітньої школи-інтернат 17 кадетів прийняли присягу та отримали звання “Український кадет” разом з іменними посвідченнями. Кадетами стали учні 8-го класу. Наразі це перший клас такого типу, але надалі планують запустити роботу ще двох.

З хлопцями наразі працють члени Олександрійського військово-патріотичного спортивного клубу “ЗАХИСТ”, кадетам викладають самооборону, основи захисту Вітчизни та стрільби. Діти повністю зайняті, заняття тривають до вечора. В цьому класі кадетів, який сьогодні приймав присягу – самі хлопці, проте в інших, які плануються відкрити, будуть і дівчата.

Присягу у кадетів приймали офіцери військової частини №2269. Крім цього, на захід завітали і заступник голови Кіровоградської ОДА Андрій Коломійцев та заступник голови Кіровоградської обласної ради Ігор Степура.

Андрій Олександрович привітав хлопців з першим та відповідальним у їх житті кроком, а також зі святом Водохреща та Днем Соборності, який святкують 22 січня.

“Любіть Україну, любіть і цінуйте свою Вітчизну, захищайте її!” – відзначив посадовець та побажав всім присутнім миру.

По завершенню ж офіційної частини учні школи-інтернату подарували гостям вокальний та хореографічний номери.