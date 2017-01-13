Сьогодні, 13 січня о 10:27 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в смт Пантаївці Олександрійського району. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Кіровоградській області.

Як виявилося, в одній із кімнат будинку загорівся електричний обігрівач, а вогонь від нього поширився на підлогу та підвіконня, охопивши площу 1,5 м2. На щастя, силами вогнеборців о 10:41 пожежу локалізовано та о 10:46 – ліквідовано.

До гасіння пожежі залучались 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрії.