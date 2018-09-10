В Пантаївці відремонтують Обеліск Слави та посадковий майданчик центральної зупинки

Договори на поточний ремонт Обеліска Слави та посадкового майданчика центральної зупинки в селищі Пантаївка були підписаний в п’ятницю, 7 вересня.

Вартіст ремонту Обеліска Слави становить 11 761 грн, а поточні ремонтні роботи посадкового майданчика центральної зупинки селища обійдеться бюджету селищної ради ще 50 тис. грн.

Ремонтні роботи пам’ятника проводитиме ТОВ «Гончар», а посадковий майданчик зупинки «Знам’янський райавтодор».

Ремонти мають бути завершені до кінця вересня. Замовником робіт виступає Пантаївська селищна рада.