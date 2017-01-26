Вранці, 26 січня о 05:47 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку на вул. Садовій у смт Пантаївці Олександрійського району. Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Кіровоградській області.

По приїзду рятувальники з’ясували, що горить покрівля одноповерхового житлового будинку на площі 80 м2.

Вже о 06:53 пожежу було локалізовано та о 07:11 – ліквідовано. До гасіння пожежі залучались 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрії.

Причину пожежі наразі встановлюють фахівці.