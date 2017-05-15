Вчора, 14 травня близько 20:00 вечора рятувальників повідомили про пожежу на території одного з будинків по вул. Новопразькій в смт Пантаївка. Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Кіровоградській області.

По прибуттю на місце події з”ясувалося, що горять речі домашнього вжитку на площі 4 м2 в одній із кімнат приватного житлового будинку. Травмованих та загиблих не виявлено.

Вже о 20:10 пожежу було локалізовано, а о 20:30 – ліквідовано. До гасіння пожежі залучались 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрія.

Причини встановлюють фахівці.