В Пенсійному фонді працює телефонна “гаряча лінія”

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В головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області щодня з 08.00 до 17.00 години працює пряма телефонна «гаряча лінія», за номером: 330-441.

Щочетверга з 13.00 до 14.00 на телефонні дзвінки відповідатимуть:

03 травня  2018 р. начальник управління обслуговування громадян Світлана Олегівна РИНДІНА.

10 травня  2018 р. начальник юридичного управління Євгенія Юріївна ВОРОНЮК.

17 травня  2018 р.начальник фінансово – економічного управління Сніжана Леонідівна СОЛОВЕЙ.

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24 травня  2018 р. начальник управління внутрішнього аудиту та фінансового контролю Світлана Володимирівна КРИВЕНКО.

 31 травня  2018 р.заступник начальника управління застосування пенсійного законодавства – начальник відділу методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства Євгенія Іллівна ВАСИЛЬЄВА.

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