В Пенсійному фонді працює телефонна “гаряча лінія”

В головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області щодня з 08.00 до 17.00 години працює пряма телефонна «гаряча лінія», за номером: 330-441.

Щочетверга з 13.00 до 14.00 на телефонні дзвінки відповідатимуть:

03 травня 2018 р. – начальник управління обслуговування громадян Світлана Олегівна РИНДІНА.

10 травня 2018 р. – начальник юридичного управління Євгенія Юріївна ВОРОНЮК.

17 травня 2018 р. – начальник фінансово – економічного управління Сніжана Леонідівна СОЛОВЕЙ.

24 травня 2018 р. – начальник управління внутрішнього аудиту та фінансового контролю Світлана Володимирівна КРИВЕНКО.

31 травня 2018 р. – заступник начальника управління застосування пенсійного законодавства – начальник відділу методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства Євгенія Іллівна ВАСИЛЬЄВА.