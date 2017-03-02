Сьогодні в Олександрії виявили факт крадіжки в палаці культури “Світлопільський”. Крадіжка сталася у ніч на 2 березня. Про це повідомляють Олександрійські новини з посиланням на начальника сектору моніторингу Олександрійського відділу поліції Сергія Козловського.

Невідомі пошкодили двері до підсобного підвального приміщення та викрали електроінструменти, після чого зникли у невідомому напрямку. Крадіжку помітили вранці та повідомили правоохоронців.

Даний факт має ознаки злочину, що підпадають під частину 3 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка з проникненням. Карається такий злочин позбавленням волі на строк від 3 до 6 років.