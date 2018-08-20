В покинутому будинку в Олександрії померла 38-річна жінка

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Вчора вночі, 19 серпня, в покинутому будинку в Олександрії померла 38-річна вагітна жінка. Крім дитини, яку вона мала народити, в жінки було ще троє дітей, щодо яких її було позбавлено батьківських прав.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Моя Олександрія.

Поруч з нею в момент смерті в будинку знаходився чоловік, який і викликав медиків близько третьої ночі. Він розповів, що вдень  вагітна блювала з кров’ю, а вночі померла.

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Причину смерті встановлюють спеціалісти.

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