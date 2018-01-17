Питання покинутого приміщення колишнього дитячого садочку, а точніше – його “нелегальних” мешканців, озвучили жителі мікрорайону Південний під час проведення звітування депутатів міськради від “БПП “Солідарність” минулої суботи, 13 січня.

Люди повідомили, що не дивлячись на те, що споруда колишнього садочку, розташованого по вулиці Садовій, 60 вже давно перебуває в занедбаному стані, кожного вечору на першому поверсі двоповерхової споруди вмикається світло.

Перевірити таку інформацію на власні очі вирішили кореспонденти Голосу Громади та навідалися до приміщення аби з’ясувати, хто ж таки “проживає” у покинутому дошкільному закладі.

Інформація, озвучена місцевими мешканцями Південного мікрорайону повністю підтвердилася. І з настанням темної пори доби на першому поверсі приміщення ввімкнулося світло.

Через вибиті вікна, частково замощені фанерою та завішені тканиною можна було розгледіти фігуру людини, що, судячи з усього, і є мешканцем покинутого садочку. Чи проживають в цьому приміщенні ще люди – невідомо, адже двері на наше прохання так і не відчинили.

Питання в іншому: невже за стільки років ніхто не помічав цієї ситуації – влада, поліція, інші служби? Адже приміщення колишнього дитсаду розташоване у досить людному місці – навпроти магазину АТБ і повз садочок постійно ходять місцеві мешканці. І це в той час, коли в місті гостро стоїть питання щодо нестачі вільних місць у діючих дитячих садочках.

Нагадаємо, під час останнього засідання виконавчого комітету Олександрійської міської ради, було озвучено пропозицію позбавляти місць у садочках тих дітей, в яких відвідуваність складає менше 50 відсотків.