В Попельнастівській ОТГ на виборах упевнено перемагає Олег Волянський

Майже 80 відсотків голосів віддали виборці сьогодні, 23 грудня, під час голосування в Попельнастівській ОТГ. Саме з таким показником за попередніми результатами голосування перемагає кандидат на посаду голови Попельнастівської об’єднаної територіальної громади Олег Волянський.

Про це повідомили на сторінці політичної партії “БПП “Солідарність”, кандидатом від якої йде Волянський.

Зазначимо, що Олег Волянський з 2006 року був сільським головою і наразі, зібравши команду своїх однодумців, вирішив очолити й новостворену громаду.