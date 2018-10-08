В Попельнастому відкриють культурно-освітній центр «ТОЛОКА»

В селі Попельнастому, 19 жовтня, відбудеться урочисте відкриття культурно-освітнього центру «ТОЛОКА». Про це на свій сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив місцевий мешканець, краєзнавець, Валерій Жванко.

В приміщенні культурно-освітнього центру знаходиться бібліотека, музей, галерея, кінозал, в також квест кімната.

«Ця довгоочікувана подія стала результатом спільної праці всієї нашої громади! Багато років старожили нашого села ділилися своїми спогадами з односельцями, допомагали школярам у написанні рефератів і творчих робіт з історії, надавали документи, фотографії і різноманітні предмети старовини.

Але відповідного приміщення для їх зберігання, вивчення і демонстрації у нашому селі не було. Як Вам відомо, роботи по підготовці такого виставкового простору розпочалися у березні 2017 року. Багато людей безкорисливо допомагали будівельникам, художникам і дизайнерам. Тож зараз, коли завершено внутрішній ремонт, оформлено інтер’єр, впорядковано двір і навколишню територію, центр готується до відкриття.» – зазначає краєзнавець

Початок дійства о 10:00.