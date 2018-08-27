В Протопопівській школі ремонтні роботи будуть завершені вчасно

Нещодавно в соціальних мережах була поширена інформація, що в класній кімнаті для учнів першого класу Протопопівської школи Олександрійського району не встигають зробити ремонт до початку нового навчального року.

Кореспонденти Голос Громади вирішили з’ясувати в Бєляєвої Валентини, директора навчального закладу, чи зможуть прийти школярі на перший урок у свій клас та чи будуть створені для цього всі умови.

За словами керівника освітньої установи, й справді з ремонтними роботами виникли певні труднощі через «проблеми» з фінансуванням. Що стало причиною поширення чуток, щодо неготовності класної кімнати прийняти першачків на навчання.

Наразі ведуться досить потужні роботи щоб завершити ремонт класної кімнати до 3-го вересня – першого навчального дня в новому навчальному році, – розповідає Валентина Беляєва.

Як прокоментував Голосу Громади голова Приютівської об’єднаної громади Андрій Коломійцев, щоб надалі уникнути ситуацій з труднощами під час ремонтних робіт та підготовки до нового навчального року в 2019 році, школи перейдуть з підпорядкування відділу освіти Олександрійської РДА до Приютівської селищної ради.

Зазначимо, що в Протопопівській школі з 3-го вересня за парти сядуть 175-ть учнів, з яких двадцять три першокласники.