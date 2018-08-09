В Протопопівці вже залили фундамент для нової амбулаторії

В Протопопівці Приютівської громади активно ведуться роботи по будівництву нової амбулаторії загальної медицини сімейної практики, яка за словами першого заступника Кіровоградської ОДА Сергія Коваленка може запрацювати вже до кінця 2018 року.

На місці де незабаром буде нова сучасна амбулаторія вже залито фундамент. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівська громада.

Майбутня амбулаторія площею 335 м² знаходитиметься на вул. Мисливська. Заклад розрахований на 8 працівників медичного і обслуговуючого персоналу, буде оснащений необхідним медичним обладнанням і приладами, та зможе приймати до 30 відвідувачів у зміну. До складу амбулаторії також входитиме житлова частина для проживання лікаря, а на території земельної ділянки передбачено будівництво гаражу для легкового службового автотранспорту.

Зазначимо, що в аукціоні, що відбувся 5 липня 2018 року, на будівництво нової амбулаторії в селі Протопопівка Приютівської об’єднаної територіальної громади перемогло ТОВ «РБК ІНТЕРРЕСУРСИ».

Додамо, що амбулаторія яка наразі функціонує в Протопопівці розміщена в звичайному будинку, який пристосований під амбулаторію.

Нагадаємо, що одним із пунктів передвиборчої програми, тоді ще кандидата на голову Приютівської ОТГ Андрія Коломійцева, було будівництво нової сучасної амбулаторії в селі Протопопівка Приютівської громади.

Фото: Приютівська громада.