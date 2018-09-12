В Протопопівці вже зводять стіни для нової амбулаторії

В Протопопівці Приютівської громади активно ведуться роботи по будівництву нової амбулаторії загальної медицини сімейної практики. Зокрема, вже завершується будівництво стін приміщення амбулаторії та приміщення гаража для службового транспорту. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівська громада.

Голос Громади, на початку серпня, вже повідомляв про заливку фундаменту для приміщення нової амбулаторії.

Нагадаємо, що майбутня амбулаторія площею 335 м² знаходитиметься на вул. Мисливська. Заклад розрахований на 8 працівників медичного і обслуговуючого персоналу, буде оснащений необхідним медичним обладнанням і приладами, та зможе приймати до 30 відвідувачів у зміну. До складу амбулаторії також входитиме житлова частина для проживання лікаря, а на території земельної ділянки передбачено будівництво гаражу для легкового службового автотранспорту.

Зазначимо, що в аукціоні, що відбувся 5 липня 2018 року, на будівництво нової амбулаторії в селі Протопопівка Приютівської об’єднаної територіальної громади перемогло ТОВ «РБК ІНТЕРРЕСУРСИ».

Додамо, що амбулаторія яка наразі функціонує в Протопопівці розміщена в звичайному будинку, який пристосований під амбулаторію.

Нагадаємо, що одним із пунктів передвиборчої програми, тоді ще кандидата на голову Приютівської ОТГ Андрія Коломійцева, було будівництво нової сучасної амбулаторії в селі Протопопівка Приютівської громади.