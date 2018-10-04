В процесі розшуку неповнолітньої Діани Хріненко призначено півсотні експертиз

Вчора, 3 жовтня, під час робочої наради перший заступник Голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін повідомив про відпрацювання шести робочих версій вчинення злочину. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Нацполіції області.

Держслужбовець зазначив, що в рамках кримінального провадження щодо розшуку безвісти зниклої 17-річної дівчини призначено 50 експертиз.

Перший заступник глави Нацполіції заслухав результати роботи кримінального блоку поліції Кіровоградщини, познайомив з проведенням слідчих і розшукових дій та поставив необхідні додаткові завдання для їх проведення.

На попередній нараді В’ячеслав Аброськін повідомляв, що поліція перевіряє причетність двох осіб до скоєння злочину стосовно дівчини.