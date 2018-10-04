В приміщенні терапії Новопразької амбулаторії замінять вікна та відремонтують дах

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Договір на проведення капітального ремонту покрівлі та заміні вікон у приміщенні терапії підписали вчора, 3 жовтня, з приватним підприємством «Роспринт». Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт публічних закупівель Prozorro.

Вартість робіт становить 738 648 гривен.

Замовником ремонту є комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Олександрійського району», до складу якого входить і Новопразька амбулаторія.
Ремонтні роботи мають бути завершені до кінця поточного року.

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