В приміщенні терапії Новопразької амбулаторії замінять вікна та відремонтують дах

Договір на проведення капітального ремонту покрівлі та заміні вікон у приміщенні терапії підписали вчора, 3 жовтня, з приватним підприємством «Роспринт». Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт публічних закупівель Prozorro.

Вартість робіт становить 738 648 гривен.

Замовником ремонту є комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Олександрійського району», до складу якого входить і Новопразька амбулаторія.

Ремонтні роботи мають бути завершені до кінця поточного року.