В Приютівській громаді мають намір створити ОСББ

Днями в Приютівській ОТГ за участі секретаря Приютівської селищної ради Вікторії Лисенко та депутатів ради Людмили Бацман і Сергія Решетняка відбулася зустріч мешканців багатоповерхівок з регіональним представником ПРООН з досягнення цілей сталого розвитку в Кіровоградській області Костянтином Каммою відповідно до створення та забезпечення умов для створення ОСББ.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівської ОТГ.

Координатор дав пояснення щодо загальної інформації про ОСББ, функціонування фонду енергоефективності, було визначено здатних бенефіціарів ОСББ та варіанти залучення коштів із місцевого та облбюджету.

По завершенні спілкування учасники дискусії призначили дату наступної зустрічі.