В Приютівській громаді на Олександрійщині гасили пожежу

Вчора, 1 травня, в с. Протопопівка, яке нині входить до складу Приютівської ОТГ, рятувальники гасили пожежу.

Як повідомляє прес-служба УДСНС в Кіровоградській області, о 14:33 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вул. Козацькій с. Протопопівка Олександрійського району.

На місці події було встановлено, що на території приватного домоволодіння загорілось 0,2 м2 сміття біля стіни господарчої споруди. Гасити пожежу довелося рятувальникам з м. Олександрії та за допомогою місцевої пожежної команди с. Протопопівка. Ліквідували пожежу о 15:17.

Травмованих та загиблих немає.