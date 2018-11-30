В Приютівській громаді навчалися писати стратегію розвитку для подальшого втілення її у життя

Вчора, 29 листопада, в Приютівській об’єднаній територіальній громаді провели засідання робочої групи по написанню стратегії розвитку громади.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівської ОТГ.

Засідання робочої групи відбулося за участі радника з питань регіонального розвитку Кіровоградського центру розвитку місцевого самоврядування Дениса Абрамова, старост старостинських округів, депутатів й членів виконавчого комітету громади та представників Приютівської селищної ради.

Учасники засідання провели обговорення сильних та слабких сторін внутрішніх ресурсів ОТГ, визначали загрози й переваги зовнішніх ресурсів громади та домовилися в подальшому об’єднати зусилля для успішного написання стратегій розвитку Приютівського громади та подальше втілення їх у життя.

