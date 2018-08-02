В Приютівській громаді продовжують облаштовувати зупинки громадського транспорту

Нові конструкції для зупинок громадського транспорту встановлюють в Приютівській об’єднаній територіальній громаді. Зокрема, за останній час зупинки були облаштовані зупинки в селі Головківка, про що вже повідомляв Голос Громади, а до цього в центрі громади – селищі Приютівка.

І ось дійшла черга до села Березівка. Саме на під’їзді до цього населеного пункту встановили нову конструкцію для зупинки громадського транспорту. Повідомляє Голос Громади з посилання на сайт Приютівська громада.

Зазначимо, що з проханням щодо облаштування зупинки зверталися навесні місцеві жителі до тоді ще кандидата на посаду голови Приютівської ОТГ Андрія Коломійцева.