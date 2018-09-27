Вже на цих вихідних в Приютівській громаді відбудеться Гарбуз-Fest

В селі Протопопівка Приютівської громади вже на цих вихідних відзначатимуть відразу два свята – День села та Гарбуз – Fest.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівської громади.

Святкувати в Протопопівці будуть з розмахом. На гостей чекає частування страва країнської, вірменської та корейської кухні, а також дегустація меду. Концертна програма за участі солістів та художніх колективів, виставка-ярмарка народних майстрів і розваги для дітей.

Дійство розпочнеться о 14:00 біля місцевого будинку культури.