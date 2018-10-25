В Приютівській громаді відбувся семінар «Співпраця, яка гарантує успіх»

Нещодавно, в Приютівській бібліотеці – філії пройшов семінар за участю Олександрійського міськрайонного центру зайнятості «Співпраця, яка гарантує успіх»

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт «Приютівська громада».

На семінарі були присутні директор центру Ірина Мукієнко, заступник селищного голови Приютівки Ірина Чемерис, а також психолог Олександрійського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Яніна Кобець.

Соціальний працівник Олександрійського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Яна Кобець розповіла присутнім, як не потрапити до трудового рабства при виїзду за кордон та в Україні, а також як його розпізнати та уникнути, та самою головною темою обговорення було працевлаштування безробітних мешканців громади.

Також, Ірина Чемерис презентувала присутнім ідею щодо створення та участі в кооперативі з виготовлення крафтових товарів, зокрема варення та сиру, та обговорили з присутніми їх професійну діяльність в минулому і як вона може вплинути на подальше працевлаштування на територіях Приютівської ОТГ.