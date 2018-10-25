В Приютівській громаді відбувся семінар «Співпраця, яка гарантує успіх»

1

Нещодавно, в Приютівській бібліотеці – філії пройшов семінар за участю Олександрійського міськрайонного центру зайнятості «Співпраця, яка гарантує успіх»

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт «Приютівська громада».

На семінарі були присутні  директор центру Ірина Мукієнко, заступник селищного голови Приютівки Ірина Чемерис, а також психолог Олександрійського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Яніна Кобець.

Читайте також:  Vodafon запустив 4G інтернет в Олександрії (СКРІН)

Соціальний працівник Олександрійського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Яна Кобець  розповіла присутнім, як не потрапити до трудового рабства при виїзду за кордон та в Україні, а також як його розпізнати та уникнути, та самою головною  темою обговорення було працевлаштування безробітних мешканців громади.

Також, Ірина Чемерис презентувала присутнім ідею щодо створення та участі в кооперативі з виготовлення крафтових товарів, зокрема варення та сиру, та обговорили з присутніми їх професійну діяльність в минулому і як вона може вплинути на подальше працевлаштування на територіях Приютівської ОТГ.

Читайте також:  На Олександрійщині рятувальниками під час гасіння пожежі було виявлено тіла двох загиблих

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ