В Приютівській громаді відбувся семінар з передачі шкіл та амбулаторії до ОТГ

У вівторок, 18 вересня, в Приютівській ОТГ відбувся семінар щодо передачі повноважень та створення органів управління гуманітарною сферою. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівська громада.

Участь у заході взяли керівники ОТГ Олександрійщини Андрій Коломійцев та Богдан Куруп, а також профільні заступники голів громад та очільники освітніх та медичних закладів.

Семінар провела радниця з питань муніципальних послуг Кіровоградського ЦРМС, створеного за підтримки Програми «U-LEAD з Європою», Ярослава Ткаченко. Також участь взяли представники профільних департаментів та управлінь обласної державної адміністрації.

Під час заходу учасники обговорили алгоритми формування органів управління освітою в ОТГ, порядок дій при передачі закладів загальної середньої освіти та закладів первинної медицини. А представники громад, що вже прийняли функції управління освітніми закладами, поділились досвідом з колегами.

Додамо, що наразі керівництво школами здійснює відділ освіти Олександрійської РДА, а амбулаторії загальної практики сімейної медицини підпорядковують комунальному некомерційному підприємству Центр первинної медико-санітарної допомоги Олександрійського району.