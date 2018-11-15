В Приютівській громаді відремонтують ще одну автомобільну дорогу

Через кілька днів на відрізку автомобільної дороги С121630 (Ясинуватка-Березівка), що проходить через село Протопопівка, розпочнуться ремонтні роботи. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівської селищної ради.

Вказана ділянка дороги є суміжною з вулицею Козацькою, зокрема від будинку № 51 до будинку № 73, що зможе спричинити незручності для жителів.

Ремонтні роботи будуть завершені до кінця поточного року і вже незабаром в усіх охочих буде можливість їздити по якісно відремонтованій дорозі.

Адміністрація Приютівської об’єднаної територіальної громади просить вибачення за тимчасові незручності спричинені проведенням ремонтних робіт на відрізках автомобільної дороги С121630 – Ясинуватка – Березівка.