Тематичний квест з нагоди відзначення Дня Європи, який в Україні традиційно святкують у третю суботу травня, в Приютівській громаді пройшов сьогодні, 11 травня.

70 школярів зі шкіл Олександрійського району зібралися в Приютівці на території біля Цукрозаводського клубу аби позмагатися у виконанні нестандартних завдань на знання Європи, при цьому кожна із команд представляла відповідне європейське місто.

На захід завітали також і поважні гості, серед яких новообраний голова Приютівської ОТГ Андрій Коломійцев, заступник голови райдержадміністрації Олександр Безкровний, голова райради Ольга Коріненко, селищний та сільські голова населених пунктів Приютівської ОТГ.

З вітальним словом до євроклубівців звернувся Андрій Коломійцев, який розповів про започаткування відзначення Дня Європи в Україні та побажав й надалі впевненно крокувати вперед, розвивати свою країну, адже саме від молоді залежить мабутнє України. Також привітали дітей Ольга Коріненко та Олександр Безкровний, побажавши дітям любити свою країну та мати щире бажання її змінювати на краще.

Після короткої офіційної частини, діти залюбки робили фото в селфі-зоні, після чого усі присутні мали змогу насолодитися цікавою концертною програмою, а євроклубівці взяти участь у захопливому квесті.