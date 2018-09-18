В Приютівській громаді невдовзі запрацює віддалене робоче місце фахівця Пенсійного фонду

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Вчора, 17 вересня, голова Приютівської об’єднаної територіальної громади Андрій Коломійцев підписав меморандум  про співпрацю між ОТГ та Олександрійським сервісним центром управління Пенсійного фонду в Кіровоградській області. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівської ОТГ.

Меморандум передбачає облаштування віддаленого робочого місця фахівця Фонду в Приютівській ОТГ, а також виїзні прийоми працівника у визначені дні. Серед іншого, мешканці громади зможуть подати попередні заявки на прийом чи видачу необхідних довідок, документів, отримати пенсійне посвідчення та перелік документів, потрібних для оформлення різного роду пенсійних виплат і допомоги тощо – у зручних і оптимізованих умовах обслуговування.

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Зазначимо, що загалом населення громади налічує майже 12,5 тисяч мешканців, з яких 3838 осіб є пенсіонерами.

Додамо, шо голова Приютівської ОТГ Андрій Коломійцев та начальник головного управління Фонду в області Наталія Сімонян дійшли згоди об’єднати зусилля для досягнення відповідних результатів та узгодити у робочому порядку питання щодо графіків прийому та шляхів інформування громадян, облаштування робочого місця фахівця Пенсійного фонду і технічного забезпечення.

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