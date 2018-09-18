В Приютівській громаді невдовзі запрацює віддалене робоче місце фахівця Пенсійного фонду

Вчора, 17 вересня, голова Приютівської об’єднаної територіальної громади Андрій Коломійцев підписав меморандум про співпрацю між ОТГ та Олександрійським сервісним центром управління Пенсійного фонду в Кіровоградській області. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівської ОТГ.

Меморандум передбачає облаштування віддаленого робочого місця фахівця Фонду в Приютівській ОТГ, а також виїзні прийоми працівника у визначені дні. Серед іншого, мешканці громади зможуть подати попередні заявки на прийом чи видачу необхідних довідок, документів, отримати пенсійне посвідчення та перелік документів, потрібних для оформлення різного роду пенсійних виплат і допомоги тощо – у зручних і оптимізованих умовах обслуговування.

Зазначимо, що загалом населення громади налічує майже 12,5 тисяч мешканців, з яких 3838 осіб є пенсіонерами.

Додамо, шо голова Приютівської ОТГ Андрій Коломійцев та начальник головного управління Фонду в області Наталія Сімонян дійшли згоди об’єднати зусилля для досягнення відповідних результатів та узгодити у робочому порядку питання щодо графіків прийому та шляхів інформування громадян, облаштування робочого місця фахівця Пенсійного фонду і технічного забезпечення.