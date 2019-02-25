В Приютівській ОТГ обговорили завдання та цілі стратегічного розвитку громади

Днями в Приютівській об’єднаній територіальній громаді під головуванням заступника Приютівського селищного голови Ірини Чемерис провели чергове засідання робочої групи з написання Стратегії розвитку громади.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівської ОТГ.

Разом з в.о. старост старостинських округів та представників громадськості детально обговорили технічні завдання, цілі, проекти та шляхи щодо подальшого розвитку громади.

Зокрема під час засідання присутні визначали сильні та слабкі сторони громади, шляхи впровадження інновацій й стратегічні цілі, завдяки яким вдасться сформувати стратегію розвитку Приютівської ОТГ.

