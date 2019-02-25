В Приютівській ОТГ обговорили завдання та цілі стратегічного розвитку громади

Днями в Приютівській об’єднаній територіальній громаді під головуванням заступника Приютівського селищного голови Ірини Чемерис провели чергове засідання робочої групи з написання Стратегії розвитку громади.
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівської ОТГ.
Разом з в.о. старост старостинських округів та представників громадськості детально обговорили технічні завдання, цілі, проекти та шляхи щодо подальшого розвитку громади.
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Зокрема під час засідання присутні визначали сильні та слабкі сторони громади, шляхи впровадження інновацій й стратегічні цілі, завдяки яким вдасться сформувати стратегію розвитку Приютівської ОТГ.