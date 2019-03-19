В Приютівській ОТГ облаштовують автобусні зупинки (ФОТО)

З першими весняними днями в Приютівській об`єднаній територіальній громаді розпочали роботи з облаштування зупинок громадського транспорту.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівської ОТГ.

Мешканці селища можуть спостерігати за тим, як місця навколо зупинок вимощують тротуарною.

Роботи з благоустрою загальних місць – автобусних зупинок, наразі тривають на зупинках «Цукровий завод».

В планах керівництва найближчим часом облаштувати усі зупинки громадського транспорту, що знаходяться на території Приютівської селищної ради.

