В Приютівській ОТГ почав діяти гурток з роботехніки

Напередодні в Цукрозаводському НВК Приютівської громади на основі запровадження експериментальної програми «На крилах успіху» для учнів першого класу запрацював гурток роботехніки. Відтепер першачки будуть конструювати «роботів».

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівської громади.

За підтримки голови Приютівської об’єднаної громади Андрія Коломійцева та фінансування місцевого бюджету у розмірі 10 тисяч гривень було проведено забезпечення гуртка матеріальною базою.

Андрій Коломійцев особисто привіз перший освітній LEGO набір та вручив його учням першого класу Цукрозаводського НВК.

