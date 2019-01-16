В Приютівській ОТГ провели благодійний концерт для сімей, що потребують соціальної підтримки

Днями в Цукрозаводському навчально-виховному комплексі Приютівської громади відбувся благодійний концерт «Добро починається з тебе».

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівської ОТГ.

Для сімей, що опинились в складних життєвих ситуаціях виступили вихованці та викладачі Приютівської філії музичної школи.

Також гостям благодійного заходу подарували іграшки, вручили книги та необхідні речі, що були зібрані учнями Цукрозаводського НВК у рамках благодійної акції «До чарівного чобітка Миколая».

Для сімей та членів їх родин музиканти виконали чарівні передзвони народних колядок і щедрівок та наповнили залу добром й турботою про кожного.