В Приютівській ОТГ відбулось обговорення шляхів розв’язання проблем, що турбують населення

Днями відбулась зустріч керівництва Приютівської громади в особі голови ОТГ Андрія Коломійцева та секретаря Приютівської селищної ради Вікторії Лисенко з очільником районних правоохоронців Віталієм Кравцовим щодо обговорення важливих питань для громади, таких як боротьба з вирубками та крадіжками пилозахисних смуг й самогоноварінням.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівської ОТГ.

Зокрема, основний акцент обговорення був направлений на патрулюванні й підтримці правопорядку на території населених пунктів.

Зустріч завершилась домовленістю між присутніми у злагодженій роботі та співпраці у заданому напрямку та розв’язання обговорених питань.

