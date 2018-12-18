В Приютівській ОТГ відбулось обговорення шляхів розв’язання проблем, що турбують населення

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Днями відбулась зустріч керівництва Приютівської громади в особі голови ОТГ Андрія Коломійцева та секретаря Приютівської селищної ради Вікторії Лисенко з очільником районних правоохоронців Віталієм Кравцовим щодо обговорення важливих питань для громади, таких як боротьба з вирубками та крадіжками пилозахисних смуг й самогоноварінням.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівської ОТГ.

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Зокрема, основний акцент обговорення був направлений на патрулюванні й підтримці правопорядку на території населених пунктів.

Зустріч завершилась домовленістю між присутніми у злагодженій роботі та співпраці у заданому напрямку та розв’язання обговорених питань.

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