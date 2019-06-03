В Приютівській ОТГ відбулися яскраві святкування Дня захисту дітей (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Сьогодні, 03 червня, в Приютівській об’єднаній територіальній громаді відзначали День захисту дітей, повідомляє Голос Громади.

Цього дня на захід прибули учні з Бутівського НВК, Войнівської ЗОШ, Головківського НВК, Ізмайлівської ЗОШ, Користівської ЗОШ, Протопопівської ЗОШ та Цукрозаводського НВК.

Голова Приютівської громади Андрій Коломійцев, що теж завітав на свято, привітав дітлахів із завершенням навчального року та початком літніх канікул, побажавши гарного настрою й відпочинку.

Вихованці навчальних закладів розподілились на декілька команд й змагалися у різних квестах, які були розподілені на декілька локацій:

ляльковий театр початкової ланки;

колаж;

веселі старти;

журналісти;

ramandala;

малюнок кавою;

петриківка;

лялька-мотанка.

По завершенню виконання завдань вищевказаних локацій школярі отримали масу задоволення, позитивні емоції та враження, завели нові знайомства й отримали солодощі.