В Приютівській ОТГ вручили перший бейбі-бокс

Вчора, 27 вересня, голова Приютівської ОТГ Андрій Коломійцев завітав до родини Юлії та Сергія Чуприн в яких у вересні народилась донечка Віолета, та вручив для новонародженої бейбі-бокс.

Зазначимо, що це перший пакунок малюка, який вручили в Приютівській об’єднаній територіальній громаді.

Зазначимо, що у пакунок малюка бебі-бокс, який з 1 вересня отримують отримувати батьки кожної новонародженої дитини, входить 25 речей, серед яких підгузки, серветки для дітей, пелюшки, шапочки, ковдра, креми та рушнички.

Нагадаємо, що в Олександрії, 24 вересня, батьки у яких народилися діти після 1 вересня 2018 року, вже почали отримувати від держави обіцяні «Пакунки малюка».