В Приютівці підсипали дороги та проклали водогін

В селищі Приютівка однойменної територіальної громади вже кілька днів тривають роботи по підсипці та грейдеруванню доріг населеного пункту. Зокрема, вчора та сьогодні, комунальне підприємство «Водолій» Приютівської селищної ради за значної підтримки ТОВ «Олександрійський цукровий завод» проводить підсипку та грейдерування доріг по вулицях Миру, Надії та Набережній.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівської громади.

Крім цього, комунальники продовжують будівництво водогону вулицями Приютівки. Так, вчора, 13 вересня, завершилось прокладання водогону в провулку Набережному і відтепер місцеві жителі зможуть під’єднатися до централізованого водопостачання.

Зазначимо, що КП «Войнівське» нещодавно завершило прокладання водогону по вулиці Миру та вулиці Надії в селищі Приютівка.

Додамо, що будівництво роботи по будівництву водогону в селищі голова Приютівської ОТГ Андрій Коломійцев тримає на особистому контролі.