В Приютівці продовжується будівництво водогону

Роботи, що тривають вже два тижні, доходять до логічного завершення і незабаром жителів вулиць Миру та Надії селища Приютівка зможуть підключитися до водогону. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівська громада.

Зазначимо, що вартість підключення становить – 700 гривень.

Наразі прокладено 500-т метрів водогінних труб по вказаним вулицям та змонтовано два колодязі, а місцеві мешканці вже подали близько 40 заявок на підключення.

Як вдалося з’ясувати кореспондентам Голосу Громади сьогодні відбудеться пробний пуск води по вулицям Миру та Надії.

Фото: Приютівська громада.