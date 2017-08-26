Сьогодні, 26 серпня, свій день народження святкує Приютівка. На захід завітало чимало гостей, серед яких заступник голови Кіровоградської ОДА Андрій Коломійцев, депутат обласної ради, комерційний директор ТОВ “УкрАгроКом” Павло Фесюк, заступник голови Олександрійської РДА Юрій Коваль, голови сільських та селищних рад Олександрійського району та ін.

Святкові заходи розпочалися задовго до початку офіційної частини. Для маленьких мешканців селища працювали безкоштовні атракціони. Крім цього, організатори потурбувалися й про цікаву розважально-ігрову програму для малечі, у той час, коли дорослі насолоджувалися святковим концертом. А поруч на футбольному полі змагалися за першість шість команд з різних населених пунктів Олександрійщини.

На початку урочистостей привітала зі святом своїх односельців селищний голова Вікторія Лисенко, після чого передала слово для привітань заступникові голови Кіровоградської ОДА Андрію Коломійцеву, котрий, в свою чергу, побажав приютівчанам й надалі розвивати своє селище, робити його кращим, любити та цінувати свою малу Батьківщину.

З вітальним словом до жителів Приютівки також звернулися депутат облради Павло Фесюк та заступник голови Олександрійської РДА Юрій Коваль, побажавши процвітання Приютівці та миру нашій країні.

Грамотами, подяками та подарунками були нагороджені почесні жителі села, підприємці, котрі завжди допомагають та підтримують. Під час урочистих заходів селищний голова Вікторія Лисенко також привітала молоду сімейну пару та господарів найгарніших садиб, вручивши їм сувеніри та подяки.

Родзинкою заходу став виступ громадської організації “Сильна Олександрійщина”, котрі вже традиційно виступили з показовою програмою та провели спортивні конкурси серед дітей.

Наразі свято в Приютівці ще триває. А кореспонденти Голосу Громади бажають приютівчанам й надалі берегти традиції та звичаї селища, примножуючи його здобутки!