В рамках операції «Акциз» податківці Кіровоградщини вилучили «ліву» горілку

На Кіровоградщині працівники податкової міліції ГУ ДФС у Кіровоградській області, під час проведення заходів у рамках операції «Акциз-2018» виявили та задокументували та припинили факт постачання на територію області горілчаних напоїв невідомого походження з марками акцизного податку, які мають ознаки підробки.

Доставляли горілчаний виріб на територію Кіровоградської області автомобілем з напівпричемо, в яких і знаходилось близько 6.5 літрів голірчаних напоїв відомих в Україні брендів – «Nemiroff», «Хлібний дар», а також коробки типу «Bag-in-box» ємністю 10 літрів з написом «Пшенична».

Загальна сума вилучених з незаконного обігу алкогольних напоїв складає понад 1 млн гривень.

Відібрані зразки вилучених алкогольних напоїв та акцизні марки з ознаками підробки направлено на експертизу.

Вирішується питання про реєстрацію матеріалів в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.