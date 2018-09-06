В рамках програми «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення», Кіровоградська область отримає додатково 52,85 млн. гривень

Відповідне рішення було схвалено під час засідання Кабінету Міністрів України вчора, 5 вересня, 2018 року.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Міністерства Інфраструктури України.

Перерозподіл коштів на будівництво та реконструкцію автодоріг прийнято з метою раціонального використання бюджетних коштів в сезон будівництва доріг.

Зазначимо, що серед областей, де збільшено видатки на ремонт доріг державного значення, найбільша сума передбачена в Кіровоградській області.

Видатки збільшено: Вінницькій області на 46 млн. гривень, Дніпропетровській – на 25,99 млн гривень, Кіровоградській – на 52,85 млн гривень, Одеській – на 30 млн гривень, Полтавській – на 50 млн гривень, Хмельницькій – на 25,33 млн гривень, Черкаській – на 25 млн гривень.

Зменшено видатки у Волинській області на 3,87 млн гривень, Житомирській області на 61,4 млн гривень, Івано-Франківській області на 47,97 млн гривень, Київській області на 28,37 млн гривень, Миколаївській області на 98,61 млн гривень, Чернівецькій області на 67,81 млн гривень.