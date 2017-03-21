Сьогодні, 21 березня усьому світі відзначається проголошений Генеральною Асамблеєю ООН Міжнародний день лісу. За традицією в цей день в Україні розпочинається ініційована Державним агентством лісових ресурсів України Всеукраїнська акція «Майбутнє лісу у твоїх руках». Триватиме вона до Дня довкілля, який відзначатиметься 15 квітня, інформує прес-служба ОУЛМГ Кіровоградської області.

Лісівники залучатимуть до створення лісових насаджень громадськість, студентську та учнівську молодь, представників влади та засобів масової інформації.

Приєднається до акції і лісництво Кіровоградщини, зокрема відбудеться обласний захід з посадки лісу, що проходитиме у зеленому масиві Чорноліського лісгоспу. Крім цього, відбудуться конкурс на кращий твір та малюнок «Людина і ліс» та 9-й обласний зліт шкільних лісництв.

Під час Тижня лісу працівники лісового господарства подбають про благоустрій садиб лісництв, лісгоспів та території державного лісового фонду.

У нинішньому році створення лісів у Кіровоградській області заплановано на площі 725 га. Увесь посадковий матеріал вирощено кіровоградськими лісівниками у власних лісових розсадниках.

Також в ході весняної лісокультурної кампанії планується створення 14 га плантацій новорічних ялинок.